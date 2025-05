Nach DSDS: Wird Pietro Lombardi bald "The Voice Kids"-Juror?

Pietro Lombardi (32) hat seinen Fans am Wochenende bei Instagram Einblicke in seine Zukunftspläne gegeben. In einer Fragerunde wollte ein Follower wissen, welche TV-Formate den Sänger reizen würden. Pietro antwortete, dass er sich ein Engagement bei The Voice Kids sehr gut vorstellen könne. "Ich denke, ich würde sehr gut zu 'The Voice Kids' passen. Ich bin selbst dreifacher Papa, liebe Kinder und finde, es wäre eine Mega-Erfahrung, vom Erwachsenen-Juror zum Kinder-Juror", erklärte er offen in seiner Story. Seine eigene Musikkarriere habe schließlich auch schon im Kindesalter begonnen. Auch die Musiksendung Sing meinen Song zählt laut Pietro zu seinen Favoriten unter den TV-Formaten.

Pietros letzte TV-Station war die Jury von DSDS, von der er sich nach mehreren Staffeln und seinem offiziellen Ausstieg im November 2024 verabschiedet hatte. In der Folge hatte der Musiker zahlreiche Fernsehanfragen abgelehnt, darunter auch ein Angebot für The Masked Singer, wie er seinen Fans bereits zuvor verraten hatte. Trotz dieser Pause bleibt der einstige DSDS-Sieger neugierig auf neue TV-Projekte, sofern sie ehrlich zu ihm und seinem privaten Fokus passen. "Wer weiß, was die Zukunft bringt!", ließ Pietro nun durchblicken. Erfahrungen als Juror sowie als Teilnehmer in verschiedenen Formaten bringt der Künstler jedenfalls reichlich mit.

Dass Pietro insbesondere Projekte rund um Musik und junge Talente reizen, überrascht kaum: Schließlich startete auch er selbst schon in jungen Jahren mit seiner Leidenschaft für die Musik. Der Sänger ist inzwischen Vater von drei Kindern und teilt immer wieder Einblicke in sein Familienleben mit seinen Fans. Seine Rolle als liebevoller Papa ist ihm besonders wichtig. Pietro wurde 2011 durch seinen Sieg bei DSDS deutschlandweit bekannt, doch trotz seines derzeitigen TV-Rückzugs bleibt er in engem Kontakt mit seiner Community – zur Freude seiner Follower, die gespannt darauf warten, wohin ihn sein nächster beruflicher Schritt führt.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Amelio

RTL Die DSDS-Juroren Beatrice Egli, Loredana Zefi, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

