Wincent Weiss' Talent Neo gewinnt "The Voice Kids" 2025

Neo hat es geschafft: Der 14-Jährige aus Team Wincent Weiss (32) ist der Gewinner der 13. Staffel von The Voice Kids! Im spannenden Finale der Castingshow setzte sich das junge Gesangstalent gegen die Konkurrenz durch – und das nur mithilfe der Zuschauer, die für ihren Favoriten per Voting abstimmten. Neben der ersten eigenen Single darf sich Neo auch über 20.000 Euro Ausbildungsförderung freuen. Sein Coach Wincent zeigte sich überglücklich und verriet: "Ich finde, dass Neo ganz viel Talent abbekommen hat: Er kann technisch perfekt singen, kriegt Töne hin, die ich in meinem Leben so noch nicht gehört habe – so hoch, so sicher, und trotzdem mit so viel Gefühl."

Schon in den Knockouts beeindruckte Neo mit seiner Auswahl an Songs und seiner außergewöhnlichen Stimme. Sein Auftritt mit "I Have Nothing" von Whitney Houston (✝48) ließ sowohl Jury als auch Publikum sprachlos zurück, doch im Finale legte er noch eine Schippe drauf: Mit Céline Dions (57) "All by Myself" bewies er, dass auch die größten Power-Balladen für ihn ein Leichtes sind. Wincent, der neben Stefanie Kloß (40), Ayliva (27) und Clueso (45) erneut auf dem roten Coach-Sessel Platz nahm, ist total stolz auf den 14-Jährigen: "Ich bin sehr stolz, dass Neo gewonnen hat!"

Auch wenn die Quoten der Show zuletzt nicht überzeugen konnten, bleibt "The Voice Kids" eine Plattform, die junge Talente wie Neo fördert und beeindruckende Momente liefert. Wincent Weiss, der selbst durch eine Castingshow bekannt wurde, engagiert sich im Format leidenschaftlich für den Nachwuchs. Fast jedes Jahr ist er als Coach dabei und zeigt sich dabei immer wieder von der emotionalen Seite. "Man wächst so sehr mit den Kindern zusammen", erklärte er einmal über seine Bindung zu den Talenten.

Joyn/Claudius Pflug "The Voice Kids"-Juroren 2025

Getty Images Wincent Weiss, April 2023

