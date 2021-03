Die USA sind seine zweite Heimat – und werden es auch bleiben. Vor einem Jahrzehnt wanderte Chris Töpperwien (47) in die Vereinigten Staaten aus, machte sich dort mit einem Currywurst-Truck einen Namen. Seine Auswanderung und Arbeit in Los Angeles wurden für die Show Goodbye Deutschland auf Kamera festgehalten. Die zurückliegenden Monate hatte Chris allerdings in Wien verbracht. Mittlerweile weilt der Reality-TV-Star wieder auf der anderen Seite des Atlantiks, postete jüngst Beiträge aus Las Vegas. Das hat seinen Grund: Chris hat endlich eine Green Card erhalten! Im Gespräch mit Promiflash blickt er auf den Prozess zurück – und wagt einen Blick in die Zukunft.

"Ich glaube, es ist das Ziel eines jeden Auswanderers, irgendwann einmal Green-Card-Besitzer zu werden", freut sich der Unternehmer zunächst. Und fährt fort: "Ich kann es selber noch nicht fassen. Die jahrelange Mühe hat sich am Schluss ausgezahlt. Es ist für mich wie eine Anerkennung." Ganze zwei Jahre dauerte der Prozess an. In die Länge gezogen wurde er durch die andauernde Gesundheitskrise, aufgrund derer der ehemalige US-Präsident Donald Trump (74) einen Einreisestopp durchsetzte. Weil Joe Biden (78) die Beschränkungen nun aufgehoben habe, konnte Chris endlich einreisen und die Green Card aktivieren. Das Dokument gibt ihm das Recht, sich unbefristet in den USA aufzuhalten und dort zu arbeiten. In Los Angeles wolle er nun diverse Termine wahrnehmen, erklärte er im Promiflash-Interview. Besonders gefreut habe er sich auf seine Freunde, die er zuletzt vor 14 Monaten gesehen habe.

Sobald er alles erledigt habe, möchte Chris wieder nach Wien zurückreisen. Mit Los Angeles mithalten kann die österreichische Hauptstadt aber nicht. "Ich liebe die Weite. Die großen Freeways, das Meer, die Berge, die Freundlichkeit der Menschen", schwärmt er vom sogenannten "Sunshine State" Kalifornien. Es gebe keinen Neid, niemand werde nach dem Aussehen beurteilt. Nirgendwo sonst auf der Welt habe der Lifestyle eine derartige Qualität.

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien im Februar 2020

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien im August 2020

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Ex-Dschungelcamper Chris Töpperwien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de