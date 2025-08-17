Priscilla rührt Fans mit emotionalem Post zu Elvis' Todestag

Priscilla Presley (80) hat ihrem verstorbenen Ex-Mann Elvis Presley (†42) anlässlich seines 48. Todestages emotional Tribut gezollt. Auf Instagram teilte sie ein seltenes Backstage-Foto, das sie zusammen mit dem "King of Rock and Roll" zeigt. Dazu schrieb sie: "Nach all den Jahren lächle ich immer noch, wenn ich an die kleinen Momente denke, die wir geteilt haben." Mit "Satnin" – Elvis’ Spitzname für Priscilla – unterschrieb sie ihre Nachricht. Diesen Kosenamen benutzte er zuvor nur für seine Mutter Gladys und angeblich eine frühere Freundin. Priscilla würdigte insbesondere die Liebe und Güte, die Elvis in ihrem gemeinsamen Leben gezeigt hat: "Auch nachdem wir unsere Probleme hatten, hatten wir eine unbestreitbare Verbindung."

Erst vor Kurzem tauchten überraschende Berichte auf, dass Elvis und Priscilla angeblich ein heimliches Enkelkind in Florida gehabt haben sollen. Gerichtsdokumente, die dem Portal RadarOnline vorlagen, brachten diese Spekulationen ins Rollen. Demnach soll eine frühere Freundin von Priscilla behauptet haben, Lisa Marie Presley (†54), das einzige bekannte Kind des legendären Paares, habe möglicherweise noch ein weiteres Kind, das bislang nie öffentlich wurde. Die Unterlagen deuteten darauf hin, dass Priscilla regelmäßig nach Florida gereist sei, um das vermeintliche Enkelkind zu besuchen. Brisant: Die Schauspielerin soll dafür sogar einen fünfjährigen Mietvertrag für ein Anwesen in Orlando unterschrieben haben.

Elvis und Priscilla waren von 1967 bis 1973 verheiratet und galten zu ihrer Zeit als eines der glamourösesten Paare in Hollywood. Ihre Beziehung begann jedoch umstritten, da Priscilla gerade einmal 14 Jahre alt war, als sie Elvis zum ersten Mal traf. Trotz ihrer Scheidung blieben sie einander verbunden, und Priscilla zählte bis zu seinem Tod 1977 zu seinen engsten Vertrauten. In ihrer Autobiografie "Elvis & Me" beschreibt sie sowohl die Höhen als auch die Tiefen ihrer Beziehung. In den neuesten Adaptionen von Elvis’ Leben auf der großen Leinwand – darunter Baz Luhrmanns (62) "Elvis" und Sofia Coppolas (54) Film "Priscilla" – wurde ihre Geschichte eindrucksvoll dargestellt und neu erzählt.

IMAGO / Cinema Publishers Collection Priscilla Presley und Elvis bei ihrer Hochzeit 1967

IMAGO / Bridgeman Images Priscilla Presley und Elvis mit Tochter Lisa Marie

IMAGO / Cinema Publishers Collection Elvis, Priscilla und Lisa Marie Presley 1968