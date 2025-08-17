Kevin Schäfer überzeugt: Er muss nicht um Sendezeit buhlen

Kevin Schäfer sorgt aktuell in der Realityshow Villa der Versuchung für ordentlich Gesprächsstoff. Doch anders als viele andere Teilnehmer sieht sich der TV-Star nicht gezwungen, aktiv um Sendezeit zu kämpfen. "Ich muss die Sendezeit nicht suchen, die Sendezeit sucht mich. Ich weiß genau, was mein Job ist und ich weiß ganz genau, was ich machen muss", erklärt Kevin selbstbewusst im Gespräch mit Promiflash.

Er und seine Freundin Kate Merlan (38) seien sich von Anfang an sicher gewesen, worum es in der Show für sie geht. "Kate und ich haben wirklich einen mega Job gemacht. Wir wussten, wo wir eingekauft worden sind. Wir wussten, was wir machen sollten. Von daher waren wir einfach nur dabei und haben unser Leben gelebt", so Kevin weiter. Für ihn sei das TV-Projekt nichts anderes als ein "gut bezahlter Urlaub" gewesen.

Dass das nicht jedem gefällt, interessiert ihn wenig. "Es ist ja nicht meine erste Show, von daher ist eigentlich scheißegal, was die anderen denken", äußert sich der Realitystar gegenüber Promiflash gelassen. Diese Einstellung macht ihn zu einem der polarisierenden Charaktere der Staffel und sorgt nicht nur innerhalb der Show, sondern auch bei den Zuschauern für Diskussionen.

Anzeige Anzeige

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Anzeige Anzeige

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar

Anzeige