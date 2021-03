Ist Ross Antony (46) wirklich der The Masked Singer-Flamingo? Anfangs war die Identität des glamourösen Vogels bei der Rateshow noch ein ziemliches Rätsel. Die Zuschauer waren sich nicht einmal einig, ob der Flamingo ein Mann oder eine Frau sein könnte. Doch spätestens seit seiner Performance von "You Raise Me Up" sind sich die meisten Fans einig, dass unter dem gefiederten Kostüm nur Sänger Ross Antony stecken kann. Die folgenden Indizien würden dafür sprechen!

Der Flamingorhythmus im Blut

Gleich im allerersten Indizienclip macht der Flamingo deutlich, dass ihm der "Flamingorhythmus und die Leidenschaft im Blut liegen". Das würde jedenfalls schon mal zu Ross passen. Der 46-Jährige entstammt einer Künstlerfamilie und stand schon im Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne.

Der Flamingo hat seine Heimat verlassen

"Ich habe meine pinkfarbenen Freunde verlassen, um meine Träume vom Tanzen zu leben", erklärt der Flamingo in einem Einspieler. Auch da lässt sich leicht ein Bezug zu dem Musiker herstellen. Schließlich verließ auch Ross 1997 seine Heimat England, um in Deutschland durchzustarten – und zwar zunächst als Musical-Darsteller.

Der Flamingo hat in seinen ersten 30 Jahren viel erreicht

Auch das spricht ganz klar für den heutigen Schlagerstar: Der Flamingo schwärmt in einem der Indizienclips davon, dass er in seinen ersten 30 Lebensjahren mehr erreicht hat, als er je zu träumen gewagt hätte. Sein großer Durchbruch gelang Ross 2001 mit der Popstars-Band Bro'Sis. Damals war er 27 Jahre alt. Im Alter von 30 Jahren konnte er also bereits auf eine beachtliche Musikkarriere mit mehreren Platin- und Goldenen Schallplatten und etlichen ausverkauften Konzerthallen zurückblicken.

Der Flamingo traut sich, ein neues Gesicht zu zeigen

2006 löste sich Bro'Sis auf und Ross wandte sich daraufhin einem neuen Musikgenre zu. Er wagte den Schritt vom Popstar zum Schlagersänger und veröffentlichte gleich mehrere erfolgreiche Schlageralben. Auch der Flamingo braucht ein wenig Ermunterung, um "der Welt nach all den Jahren ein neues Gesicht zu zeigen".

Die jüngeren Flamingos

"Dann wurde es Zeit für die jüngeren Flamingos auf der Bühne", erklärt der rosafarbene "The Masked Singer"-Kandidat in einem Clip. Auch dieser Satz passt zu Ross. Immerhin kehrte er 2012 als Juror zu "Popstars" zurück und suchte musikalische Nachwuchstalente in der Show, durch die er einst selbst berühmt wurde.

Das Flamingo Inn

Immer wieder ist in den Indizienclips das Flamingo Inn zu sehen, ein Hotel, mit dem der Flamingo sich ein zweites Standbein aufgebaut hat. Auch Ross ist vor einiger Zeit unter die Hoteliers gegangen: In seiner Heimat in Großbritannien führte er gemeinsam mit seinem Mann Paul Reeves (46) jahrelang ein kleines Bed and Breakfast mit dem Namen "Little Gables"

Der Flamingo säubert einen Restauranttisch

In seinem Hotel hilft der Flamingo tatkräftig mit. In einer Szene deckt er einen Tisch im Hotelrestaurant und säubert eine Speisekarte. Ross eröffnete 2014 ebenfalls ein eigenes Restaurant in Siegburg mit dem Namen Café Chillax.

Die große Liebe des Flamingos

Die gefiederte "The Masked Singer"-FIgur erzählt in einem Einspieler, dass es für ihn bloß eine große Liebe in seinem Leben gegeben hat. Auch Ross hat seine große Liebe schon vor langer Zeit gefunden. Seit 20 Jahren sind der ehemalige Dschungelkönig und sein Partner Paul bereits ein Paar. Inzwischen sind sie sogar verheiratet und haben zwei Kinder.

