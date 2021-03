Steckt wirklich Ross Antony (46) unter dem pinkfarbenen Gefieder? In den vergangenen Wochen sorgte der The Masked Singer-Flamingo unter den Zuschauern noch für eine Menge Verwirrung. Die Fans des Vogels waren sich nämlich nicht einmal einig, ob die Stimme eher nach einem Mann oder einer Frau klingt. Seit vergangenem Dienstag steht für die meisten "The Masked Singer"-Begeisterten aber fest: Der Flamingo kann nur Bro'Sis-Star Ross sein – und tatsächlich wäre sein Auftritt am Dienstag nicht das erste Mal, dass Ross den Song "You Raise Me Up" singt.

Dieses Lied gab der Flamingo in der vergangenen Show zum Besten und sang sich damit in die Zuschauerherzen. Den Hit von Josh Groban (40) hat auch Ross schon häufiger auf Konzerten performt – und wie zum Beispiel dieses YouTube-Video beweist, klingt die Version des 46-Jährigen der Flamingo-Variante extrem ähnlich. Nicht nur die Stimmfarbe, sondern auch die Betonung ist anscheinend dieselbe. Hat sich Ross dadurch etwa selbst als Flamingo enttarnt?

Auch das Rateteam rund um Ruth Moschner (44), Rea Garvey (47) und Rategast Lena Gercke (33) dachte sofort an den Schlagerstar. Reas Vermutung, unter dem Flamingokostüm müsse ein Promi mit Englisch als Muttersprache stecken, würde ebenfalls auf den gebürtigen Briten zutreffen.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Flamingo von "The Masked Singer" 2021

Anzeige

ActionPress Ross Antony, Sänger

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Flamingo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de