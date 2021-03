Es ist die Frage, die aktuell wohl alle deutschen Kuppelshow-Fans beschäftigen dürfte: Sind Niko Griesert (30) und Michèle de Roos ein Paar? Erst vor wenigen Stunden hatten die beiden Der Bachelor-Teilnehmer sich sehr vertraut in der Kölner Innenstadt gezeigt – Fotos liegen Promiflash exklusiv vor. Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig (57), bei dem öffentlich wurde, dass Niko nie mit Staffelsiegerin Michelle Gwozdz zusammen gewesen ist, äußerte er sich in Bezug auf seine Zweitplatzierte noch schwammig. Jetzt sprechen die beiden Klartext!

In einem Interview mit RTL antwortet Michèle auf die Frage, ob sie mit Niko liiert ist: "Nein!" Die zwei haben laut Informationen des Senders aber mehrmals die Woche telefonischen Kontakt. Aber hat die Brünette noch Gefühle für den TV-Junggesellen? "Ich habe immer noch ein bisschen was für ihn übrig. Ich kann es leider nicht von jetzt auf gleich abstellen."

Und was sagt Niko dazu? "Wenn wir noch einmal so Kontakt hätten, müsste ich auch viel wieder gut machen. Ich glaube, da wäre viel Redebedarf." Ein baldiges Treffen soll schon geplant sein, dann möchte Michèle den Bachelor aber erst mal noch ein wenig zappeln lassen.

Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig nochmal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen heute im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am morgigen Donnerstag in den RTL-Magazinen. Hier kommen auch Mimi und Michèle zu Wort.

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

TVNOW Michèle de Roos bei einem Bachelor-Einzeldate mit Niko Griesert

TVNOW Niko Griesert und Michèle de Roos

