Wie ging es für Niko Griesert und Michelle "Mimi" Gwozdz nach Der Bachelor weiter? Am vergangenen Mittwoch verteilte der Rosenkavalier endlich seine wichtigste und letzte Rose: Der Osnabrücker übergab die beliebte Schnittblume an Mimi. Doch die Entscheidung fiel ihm alles andere als leicht. Kurz vor dem Finale hatte er die zuvor ausgeschiedene Michèle de Roos zurückgeholt. Jetzt verrieten Niko und Mimi, ob sie ein Paar sind.

"Nein", lautete Nikos (30) eindeutige Antwort in der Bachelor-Wiedersehenssendung, nachdem Frauke Ludowig (57) bei ihm nachhakte, ob er mit seiner Siegerin zusammen sei. "Also ehrlich gesagt, hat es nie zu einer Beziehung geführt", erklärte auch die Darmstädterin daraufhin. Der Frauenschwarm habe die Beauty weiterhin auf freundschaftlicher Ebene kennenlernen wollen, damit die beiden nicht so unter Druck stehen würden. Darauf hätte Mimi allerdings keine Lust gehabt. Die falsche Entscheidung sei es laut Niko dennoch nicht gewesen.

Doch warum haben die zwei nicht zueinandergefunden? "Ich habe das nie alles so wegstecken können – besonders das, was am Ende passiert ist. Und es ist auch superhart und dir [Mimi] gegenüber unfair", versuchte Niko die Situation zu erklären. Bei der letzten Rosenvergabe habe er auch noch etwas für Michèle empfunden. Dass etwas nicht stimmte, habe Mimi aber schon direkt nach dem Finale gemerkt. "Ich finde es schade, dass wir nie die Möglichkeit hatten, uns persönlich im echten Leben kennenzulernen", betonte sie.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow. Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig nochmal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen heute im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am morgigen Donnerstag in den RTL-Magazinen.

