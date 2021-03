Erneut große Trauer in Hollywood: Jessica Walter hat in zahlreichen Filmen und Serien ein Millionenpublikum begeistert. Mit Auftritten in Erfolgsformaten wie "Arrested Development" und "Archer" avancierte die gebürtige New Yorkerin zum Zuschauerliebling. Ihre fast sechs Jahrzehnte währende Karriere vor der Kamera und auf der Bühne vergoldete sie im Jahr 1975 mit einem Emmy. Am Mittwoch ist Jessica im Alter von 80 Jahren in ihrer New Yorker Wohnung im Schlaf verstorben.

Die überraschende Nachricht verkündete Jessicas Tochter Brooke Bowman gegenüber Deadline: "Schweren Herzens bestätige ich den Tod meiner geliebten Mutter. Ihre größte Freude war es, anderen auf und abseits der Leinwand Freude zu bringen, indem sie Geschichten erzählt." Ihr Vermächtnis werde durch ihr Werk weiterleben und ihre Fans würden sie mit ihrem Witz, ihrer Klasse und ihrer Lebensfreude in Erinnerung behalten, hieß es in dem Statement weiter.

Die traurigen News von Jessicas Tod kommen nicht allein: Wie das People Magazine berichtete, ist auch ihr Kollege Richard Gilliland bereits am 18. März nach kurzer Krankheit verstorben. Der "Mann muss nicht sein"-Star war seit fast 34 Jahren mit der Schauspielerin Jean Smart verheiratet und wurde 71 Jahre alt.

Anzeige

Getty Images Jessica Walter im Film "Play Misty For Me" aus dem Jahr 1971

Anzeige

Getty Images Jessica Walter auf der Comic-Con 2016 in San Diego

Anzeige

Getty Images Jean Smart und Richard Gilliland 2020 in Santa Monica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de