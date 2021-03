Jessica Walter (✝80) hinterlässt eine große Lücke. Am Donnerstag machte die traurige Nachricht die Runde, dass die Schauspielerin im Alter von 80 Jahren im Schlaf verstorben ist. Seit Jahrzehnten war sie erfolgreich im Film- und Seriengeschäft tätig. Von Fans geliebt wurde sie besonders für ihre Rolle der Lucille Bluth in dem Erfolgsformat "Arrested Development". Im Netz nahmen die Co-Stars nun Abschied von Jessica.

Will Arnett (50) zeigte sich auf Twitter zutiefst geschockt vom Tod der Emmy-Preisträgerin. "Wir trafen uns das erste Mal '96 bei einem Pilotfilm und ich war sofort hin und weg. Ich habe das Glück, dass ich 25 Jahre lang einen Platz in der ersten Reihe hatte, um ihre Brillanz zu sehen", schrieb der George-Darsteller und bezeichnete Jessica als eine sehr talentierte Person. Seine Gedanken seien nun bei ihrer Tochter Brooke und ihrem Enkel Micah.

Michael-Darsteller Jason Bateman (52) nahm ebenfalls auf der Plattform Abschied von seiner Kollegin. "Was für eine unglaubliche Karriere, gefüllt mit erstaunlichen Leistungen. Ich werde mich immer an die Zeit mit ihr erinnern, wie sie Lucille Bluth zum Leben erweckte", schwärmte er in seinem Tweet. Und Tony Hale, der in der Serie Byron Bluth verkörpert hat, schrieb zu einem gemeinsamen Bild: "Ihr Talent und ihr Timing waren unübertroffen. Ruhe in Frieden, Mama Bluth."

