Grace Victory kann endlich ihre Zeit als Mutter genießen! Aufgrund einer Corona-Erkrankung musste die britische TV-Bekanntheit ihr Baby zwei Monate früher entbinden. Danach verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Neu-Mama so schnell, dass sie sogar in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Inzwischen ist Grace aber wieder aufgewacht und kann ihren Nachwuchs endlich richtig kennenlernen. Jetzt postete sie sogar das erste Foto des Kleinen!

Die YouTube-Bekanntheit genießt das Wiedersehen mit ihrem Baby voll und ganz. Auf Instagram teilte die 30-Jährige einen niedlichen Schnappschuss des neuen Erdenbewohners. Darauf zu sehen sind die kleinen Füße ihres inzwischen etwa drei Monate alten Sohnes. "Die besten Füße der Welt", schrieb die stolze Mutter zu dem Foto und packte gleich vier verliebte Emojis dahinter.

Auf Twitter richtete Grace noch weitere Worte an ihre Follower. In einem Beitrag bedankte sie sich für all die Liebe und die Unterstützung, die ihr in letzter Zeit entgegengebracht wurden. Das helfe ihr dabei, sich weiter durch diese schwere Zeit zu kämpfen. "Ich bin immer noch auf der Intensivstation, aber mir geht es gut", ließ sie ihre Fans zudem wissen.

Grace Victory, September 2020

Babyfüße von Gracy Victorys Sohn, 2021

Grace Victory, im August 2020

