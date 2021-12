Grace Victory blickt nun auf das wohl härteste Kapitel ihres Lebens zurück. Die YouTuberin erkrankte im Dezember 2020 an dem aktuell weltweit grassierenden Coronavirus – und zwar während sie schwanger war. Nur kurz nach der Geburt ihres Sohnes Cyprus verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Britin so dramatisch, dass sie in ein künstliches Koma versetzt wurde. Drei Monate dauerte dieser Zustand an. Ein Jahr später schildert die Neu-Mama nun, wie knapp sie dem Tod entronnen ist.

In der Frühstücks-TV-Sendung "Good Morning Britain" gab Grace am Freitag ihr erstes Interview seit ihrer traumatischen Erfahrung. Insgesamt zweimal musste sie wiederbelebt werden, da ihre Organe zu versagen drohten und sie sogar einen Herzstillstand erlitt. "Ich war fünf Minuten lang tot", schildert die 31-Jährige. Aufgrund ihres schlechten Zustandes rechneten ihr die Ärzte nur eine Überlebenschance von fünf Prozent aus. Die Mediziner hätten daraufhin ihren nächsten Angehörigen, ihren Partner Lee, angerufen, um ihm mitzuteilen, wie schlecht es um seine Freundin steht.

"Sie sagten: 'Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor, sie wird sich wahrscheinlich nicht mehr erholen, und wenn doch, wird sie nicht mehr dieselbe sein, weil sie einen Hirnschaden hat'", berichtet Grace. Doch trotz der niederschmetternden Diagnose wachte sie wieder auf und erholte sich vollständig. Laufen, Sprechen und Essen hatte sie neu erlernen müssen.

Grace Victory im Mai 2021

Grace Victory, YouTuberin

Instagram / gracefvictory Grace Victory, Lee und ihr Sohn Cyprus in London im Juli 2021

