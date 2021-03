Michèle de Roos klärt ihre Fans auf! Bei der diesjährigen Wiedersehensshow von Der Bachelor sollten eigentlich noch ungeklärte Themen angesprochen werden. Doch irgendwie wurde keiner aus den Aussagen des Rosenverteilers Niko (30) schlau. Auch die Kandidatinnen gaben eher unbefriedigende Antworten. Im Endeffekt kamen nach der Sendung sogar noch mehr Fragen auf – unter anderem die, warum die Zweitplatzierte Michèle so undeutlich gesprochen hat. Im Netz erklärt die Beauty nun den Grund dafür!

Einigen Fans, etwa auf Instagram, ist aufgefallen, dass Michèle in der Talkrunde mit Frauke Ludowig (57) irgendwie anders gesprochen hat als in der Datingshow. In einer Fragerunde verriet die Kölnerin daraufhin, warum ihre Aussprache etwas undeutlich war. "Ich trage seit Anfang des Jahres eine linguale Zahnspange", gestand sie ihren Followern offen. Zur Erklärung: Das ist eine innenliegende Zahnspange, die man nicht sieht. Wenigstens diese Frage wurde zufriedenstellend beantwortet!

Michèle selbst habe vor der Behandlung wohl nicht bedacht, dass sie deswegen unklar reden würde. "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass [die Zahnspange] so beeinträchtigend ist bei der Aussprache. Aber bei Frauke war es noch schlimmer", lachte sie unter dem Beitrag und nahm es anscheinend selbst mit Humor.

