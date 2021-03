Tragische Nachrichten erschüttern die US-amerikanische Basketballwelt! Oscar Frayer war mit seinen gerade einmal 23 Jahren ein aufstrebender Basketballspieler der Grand Canyon University im US-Bundesstaat Arizona. Vor allem bei seinen Teammitgliedern war der Athlet hoch angesehen und galt stets als absolutes Vorbild. Doch nun müssen seine Kollegen Abschied von ihm nehmen: Oscar ist am vergangenen Dienstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen!

Wie The Sun berichtet, trug sich der tragische Unfall am Dienstagmorgen in Kalifornien zu. Das Auto des 23-Jährigen fuhr auf einen Wagen von Polizisten auf, die gerade einem liegengebliebenen PKW auf dem Highway helfen wollten. Dabei kam Oscars Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und ging sofort in Flammen auf. Mit im Unfallwagen saßen Oscars Schwester Andrea Moore und ein Freund. Alle drei Insassen waren sofort tot.

In einem emotionalen Statement nimmt sein Coach Bryce Drew nun Abschied von seinem Spieler. "Er war der Herzschlag unseres Teams mit seiner lebhaften, energiegeladenen Persönlichkeit. Ich kann den Schmerz und die Traurigkeit, die wir alle empfinden, nicht in Worte fassen", lauten seine rührenden Zeilen auf der offiziellen Webseite der Mannschaft.

Oscar Frayer

Oscar Frayer, Basketballer

Oscar Frayer

