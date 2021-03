Emily Ratajkowski (29) möchte ihr Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen! Anfang März sind das Model und sein Mann Sebastian Bear-McClard (33) zum ersten Mal Eltern geworden. Die Schönheit brachte ihren Sohn Sylvester Apollo Bear zur Welt. Regelmäßig lässt die Influencerin seitdem auch ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben und gibt immer wieder Updates im Netz: Nun teilt die frischgebackene Mutter eine innige Momentaufnahme aus ihrem neuen Mama-Alltag!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 29-Jährige jetzt ein Stillfoto. Auf dem Schnappschuss blickt die Schauspielerin liebevoll auf das Neugeborene hinab und hält dabei sein kleines Köpfchen, während es an ihrer Brust liegt. Emily wirkt glücklich und scheint in ihrer neuen Rolle als Mutter voll und ganz aufzugehen. "Wunderschöner Junge", demonstrierte die "Gone Girl"-Darstellerin ihre starken Gefühle unter dem Beitrag.

Nicht nur die Fans der Influencerin scheinen von dem Anblick des Mutter-Sohn-Duos ganz verzückt zu sein. Unter dem Post finden sich neben vielen Komplimenten von ihren Followern auch zahlreiche Reaktionen ihrer Kollegen. "Hallo Schnuckiputz", schrieb beispielsweise das Curvy-Model Ashley Graham (33). Das Model Irina Shayk (35) und die Sängerin Halsey (26) zeigten sich ebenfalls ganz begeistert und kommentierten mit mehreren Herz-Emojis.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Baby Sylvester Apollo Bear

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

MEGA Emily Ratajkowski mit Baby Sylvester in New York

