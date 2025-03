Emily Ratajkowski in einem Hauch von Nichts in Brasilien

Emily Ratajkowski (33) sorgt mit ihrem jüngsten Strandurlaub in Brasilien für Aufsehen. Das Model gönnte sich Sonne und Meer in Rio de Janeiro und präsentierte dabei einen knappen neonfarbenen Bikini mit auffälligem Muster der Marke Mirror Palais. Auf Instagram enthüllte die 33-Jährige ihren Look, den sie mit einem verspielten roten Bucket Hat mit bunten Tiermotiven kombinierte. "Ihr dachtet, ihr könntet mich fernhalten?", schrieb sie vielsagend zu einem ihrer Schnappschüsse. Begleitet wurde sie von ihrem Sohn Sylvester, den sie mit ihrem Ex-Mann Sebastian Bear-McClard (37) großzieht.

Für Emily, die mit ihrer Swimwear-Marke Inamorata selbst Badekleidung entwirft, gehört außergewöhnliche Bademode schlichtweg zum Lebensstil. Während ihres Aufenthalts in Brasilien zeigte sie sich in unterschiedlichen Designs, darunter ein schlichter, beigefarbener Bikini und ein verträumtes Modell mit Kirsch-Print. Ihr Urlaub folgt auf nur wenige Tage, nachdem sie mit einer weiteren modischen Provokation bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 glänzte. Sie trug eine maßgeschneiderte, durchsichtige schwarze Spitzenrobe von Ludovic de Saint Sernin und setzte damit erneut ein selbstbewusstes Statement.

Hinter der modischen Fassade steht eine Frau, die nicht nur auf der Laufstegbühne erfolgreich ist. Neben ihrer Modelkarriere begeistert Emily mit unternehmerischem Geschick und ist Mutter mit Herz. Mit ihrem Sohn Sylvester verbringt sie viel Zeit – trotz ihres vollen Terminkalenders. 2017 gründete sie ihre Marke für Badebekleidung, die für knappe und gewagte Designs bekannt ist. Doch nicht nur in der Mode mischt sie mit: Mit ihrer Autobiografie "My Body" zeigte sie ihre nachdenkliche Seite und beschäftigte sich mit Themen wie Körperwahrnehmung und Selbstbestimmung. Emilys Fähigkeit, mühelos zwischen Glamour und Echtheit zu wechseln, macht sie für viele zu einer besonderen Stil-Ikone.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2025

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, Dezember 2024

