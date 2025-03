Model Emily Ratajkowski beschwert sich über ihre neue Frisur

Emily Ratajkowski (33) hat ihre Fans mit einem überraschenden Clip zum Lachen gebracht – oder vielmehr zum Mitleiden. In dem am 25. März veröffentlichten Video präsentierte die Podcasterin ihre neue Frisur, die sie scherzhaft als "den schlimmsten Haarschnitt ihres Lebens" bezeichnete. "Ihr dachtet, ich wäre witzig? Ich habe jetzt einen Pony am Hinterkopf", erklärte die "Gone Girl"-Darstellerin in dem humorvollen Beitrag, den sie auf TikTok veröffentlichte.

In Kommentaren auf TikTok und in einer weiteren Videoaufnahme versuchte Emily, die Situation mit einem Filter und lockigen Haaren zu retten, wirkte aber nach wie vor unzufrieden. Auch Freunde und Fans reagierten auf ihre neue Frise, darunter Schauspielerin Julia Fox (35), die schrieb: "Ich bin jetzt auch wütend." Andere Follower stellten scherzhafte Vergleiche zu prominenten Frisuren an, etwa mit Karen O, Sängerin der Yeah Yeah Yeahs, oder der "Season 2 Jenny Humphrey"-Frisur aus Gossip Girl. Emily gab an, ihr Haarstylist habe sich an einem ihrer früheren Looks orientieren wollen, doch das Endergebnis sei eine haarige Überraschung gewesen: "Es war definitiv nicht das, was ich wollte."

Eigentlich macht Emily weniger mit ihrer Frisur als mit ihren gewagten Looks Schlagzeilen. Die Mama eines Sohnes ist dafür bekannt, sich gerne aufreizend zu kleiden. Dafür muss sie immer wieder harte Kritik einstecken – was ihr mittlerweile aber völlig egal ist. "Wenn ich also in einer bestimmten Stimmung bin, in der ich etwas posten oder tragen möchte, für das ich verurteilt werden könnte, weil es, Zitat, 'verzweifelt' ist, dann denke ich ein bisschen so: 'Na ja, an dem Punkt bin ich nun mal'", erklärte das Model vergangenes Jahr im Gespräch mit Glamour UK.

Getty Images Emily Ratajkowski, 2025

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

