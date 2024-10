Die Stars strahlten bei den WSJ. Magazine Innovators Awards

Bei den diesjährigen Innovators Awards des Wall Street Journal Magazine in New York City strahlten die Promis gestern Abend im Blitzlichtgewitter der Paparazzi um die Wette. Allen voran waren Emily Ratajkowski (33), Ariana Grande (31), Penélope Cruz (50) und Salma Hayek (58) wahre Hingucker – die vier Ladys erschienen gemeinsam im Museum of Modern Art. Bei der jährlichen Veranstaltung, die seit 2011 Innovatoren aus Mode, Kunst und Unterhaltung feiert, präsentierten sie sich in eleganten und einzigartigen Kleidern und genossen den Abend miteinander. So begeisterte Emily in einem cremefarbenen Minikleid mit einem aufgedruckten Text von Clive Bell, das ihre schlanke Figur betonte. Das Model kombinierte den eher schlichten Look mit Smokey Eyes sowie leicht welligen Haaren.

Ariana erschien hingegen in einem weißen Kleid von Vivienne Westwood (✝81), das sich aus einem Korsettoberteil sowie einem voluminösen Rock zusammensetzte. Die Sängerin rundete ihr Outfit mit einer großen Diamantkette, hochgestecktem Haar und klassischen weißen Pumps ab. Penélope setzte auf ordentlich Sexiness und glänzte in einem silbern funkelnden Maxikleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz. Die Schauspielerin stylte ihr Haar zu lockeren Wellen und wählte ein dramatisches Augen-Make-up. Ihre Kollegin Salma zeigte sich auf dem roten Teppich als Lady in Red. Der "Frida"-Star zeigte seine beeindruckende Figur in einem schlichten roten Bandeau-Maxikleid und hielt sein Styling eher natürlich und zurückhaltend.

Eine süße Aktion auf dem roten Teppich gab es auch: Penélope und Salma verbindet eine langjährige Freundschaft, die am gestrigen Abend erneut sichtbar wurde. Die Schauspielerinnen gingen Hand in Hand über den Red Carpet. Die beiden haben bereits mehrfach gemeinsam für Filme gearbeitet und teilen nicht nur beruflich, sondern auch privat viele gemeinsame Interessen. So zelebrierte Salma ihre Freundin auch an ihrem 50. Geburtstag im April. "Alles Liebe, Penélope. Danke, Gott, dass du vor einigen Jahren einen besonderen Engel auf die Erde geschickt hast", gratulierte der "Kindsköpfe"-Star seiner Kollegin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski bei den WSJ. Magazine Innovator Awards, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Penélope Cruz und Salma Hayek im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige