Angewidert: Emily Ratajkowski übt Kritik am Weltraum-Ausflug

Emily Ratajkowski (33) äußert sich in einem TikTok-Video verärgert über den jüngsten Weltraumflug, den das Raumfahrtunternehmen Blue Origin durchgeführt hat. Die rein weibliche Crew – darunter Katy Perry (40) und Lauren Sánchez (55), die Verlobte von Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos (61) – flog bei der elfminütigen Mission ins All. Emily bezeichnet den Flug als "endzeitartig" und zeigt sich "angewidert". Sie kritisiert insbesondere die immense Ressourcennutzung und betont: "Dieses Unternehmen zerstört den Planeten und dann wird das alles so inszeniert. Ich bin wirklich einfach nur angewidert." Der Flug sorgt auch bei anderen Prominenten wie Olivia Munn (44) und Amy Schumer (43) für negative Reaktionen.

Die Mission, die als historisch eingestuft wurde – es war die erste rein weibliche Crew seit 1963 – erntete dennoch viel Lob von Beteiligten und Unterstützern. Lauren verteidigte in einer Pressekonferenz nach der Landung die Arbeit der Blue-Origin-Mitarbeitenden und betonte, wie inspirierend der Flug für junge Frauen weltweit sei. Ebenso hob die Journalistin Gayle King (70) hervor, dass die Kritiker "nicht verstehen, was hier wirklich passiert". Trotz der breit gefächerten Kritik sei für die Teilnehmerinnen laut eigenen Aussagen die Erfahrung unvergesslich gewesen und ein Symbol der Stärke von Frauen.

Emily, bekannt als Model und Schauspielerin, positioniert sich immer wieder klar zu gesellschaftlichen und umweltpolitischen Themen. Ihre harsche Kritik reiht sich in ein wachsendes Engagement von Prominenten ein, die sich für den Erhalt des Planeten aussprechen. Schon in der Vergangenheit hatte sie sich öffentlich zu ökologischem Konsum und Nachhaltigkeit bekannt. Katy wiederum, die auf der Mission mitflog, hatte zuvor erklärt, dass sie den Flug als symbolischen Moment für Frauen sehen würde – eine Botschaft, die offenbar nicht alle überzeugt.

Anzeige Anzeige

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition

Anzeige Anzeige

Blue Origin/Mega Die Crew der All-Expedition von Blue Origin, darunter Katy Perry, Lauren Sánchez und Gayle King

Anzeige Anzeige