Cut-out-Top: Emily Ratajkowski zeigt stolz ihre Bauchmuskeln

Sie lässt tief blicken – für Emily Ratajkowski (33) aber nichts Neues! In ihrer Instagram-Story postet die Schauspielerin ein auffälliges Bild von sich in einem Cut-out-Top. Das knallrote Oberteil bedeckt alles, außer Emilys straffe Bauchmuskeln und den Ansatz ihrer Brüste! Verschmitzt lächelt das Model in die Kamera und zeigt freudig ein Victory-Zeichen. Über ihren Schultern hängen farblich passende Taschen, als wäre Emily gerade von einem Shopping-Trip gekommen. Den roten Pulli kombiniert sie mit einem schwarzen, bodenlangen Rock und lässigen Stiefeln.

Für Emilys Verhältnisse ist dieser Look sogar noch recht bedeckt. Denn eigentlich lässt die 33-Jährige gerne die Hüllen fallen. Erst kürzlich posierte sie in schwarzen Dessous aus Spitze vor den Kameras und setzte ihre trainierte Figur gekonnt in Szene. "Ich glaube an die Kraft von schöner Lingerie, um Vertrauen und Selbstbewusstsein zu stärken", betonte Emily gegenüber Daily Mail.

Emily Ratajkowski ist nicht nur als Model erfolgreich, sondern hat sich auch als Schauspielerin einen Namen gemacht, unter anderem in Filmen wie "Gone Girl" und in der Serie "iCarly". Sie ist bekannt für ihren ausgeprägten Sinn für Mode und überrascht ihre Fans immer wieder mit mutigen Outfit-Kreationen. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und setzt sich für Themen wie Selbstbestimmung und Frauenrechte ein. Mit ihrer neuen Rolle als Markenbotschafterin für Intimissimi unterstreicht sie einmal mehr ihr Engagement für die Stärkung von Frauen und ihre Leidenschaft für modebewusste Selbstpräsentation. "Intimissimi zelebriert Frauen und Weiblichkeit auf eine so inspirierende Art und Weise und ich freue mich darauf, diese bekannte Marke mehr Frauen in den USA vorzustellen", schwärmte sie gegenüber Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski posiert im Bikini in Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige