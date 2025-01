Heiße Aufnahmen: Emily Ratajkowski posiert im roten Bikini

Das Model Emily Ratajkowski (33) sorgt mal wieder für offene Münder: Sie verbrachte kürzlich ein verlängertes Wochenende in Mexiko, begleitet von ihrer engen Freundin, der Komikerin Ziwe Fumudoh, und teilte einige spicy Schnappschüsse mit ihrer Instagram-Community. Ob beim Ausgehen in einem tiefroten Slipdress mit gewagtem Ausschnitt oder beim Sonnenbaden in einem minimalistischen roten String-Bikini – Emily inszenierte ihren Aufenthalt ganz im Zeichen der Farbe Rot. Den Beitrag kommentierte sie passend: "Viel Rot an diesem Wochenende".

In den Kommentaren überhäuften die Fans Emily mit Komplimenten. "Rot steht dir sehr gut", "Gott war sehr gut gelaunt, als er ihren Körper schuf" oder "Selbstbewusst und wunderschön!" lauten nur drei begeisterte Kommentare. Auch Modelkollegin Irina Shayk (39) ließ es sich nicht nehmen, die heiße Bilderreihe zu kommentieren, und fügte ein "Yes" mit vier Flammen-Emojis hinzu.

Emily ist für ihre freizügigen Auftritte bekannt. Als die 33-Jährige an Weihnachten beinahe vierzig Bilder auf Instagram veröffentlichte, auf denen sie einige Momente kurz vor dem Jahresabschluss festhielt, scherzte ein User: "Und sie hat in all den Fotos Klamotten an, wie wunderbar." Unter anderem posierte die "Gone Girl"-Darstellerin auf einem Foto in stylishen roten Lederhotpants vor ihrem Weihnachtsbaum.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2025

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Dezember 2024

