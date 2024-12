Emily Ratajkowski blickt erfüllt auf ihren Dezember zurück

Der Dezember war alles andere als langweilig für Emily Ratajkowski (33). Zumindest wirkt es so in den beiden Posts auf Instagram, in denen sie mehrere Momente kurz vor Jahresabschluss festhält. Fast vierzig Bilder teilt sie in den beiden Beiträgen – auf vielen davon posiert sie allein, doch einige zeigen sie auch mit ihren Freunden oder gar ihrem kleinen Sohn Sylvester Apollo Bear (3). Auf einem ganz besonders weihnachtlichen Schnappschuss trägt das Model eine Santa-Claus-Mütze und steht in einer roten Lederhotpants und kniehohen weißen Stiefeln vor ihrem Weihnachtsbaum.

Auf anderen Fotos guckt die US-Amerikanerin flirtend in die Kamera, während sie ihre langen goldenen Ohrringe und den recht tiefen Ausschnitt ihres Kleides präsentiert. Das Model ist bei ihren Fans für ihre heißen Schnappschüsse bekannt – schon öfter posierte sie im Netz nur in Bikinis oder gar ganz oben ohne. Dass sie sich in ihrem Weihnachtsposting mal nur in Klamotten zeigt, fällt auch den Fans auf. "Und sie hat in all den Fotos Klamotten an, wie wunderbar", scherzt ein User in den Kommentaren. Andere legen eher Wert darauf, dass sie die Feiertage so genossen hat, und wünschen ihr frohe Weihnachten.

Auch auffällig: Keines der Fotos zeigt Musiker Shaboozey (29). Noch im Sommer brodelte immer mal wieder die Gerüchteküche um den "A Bar Song"-Interpreten und die Laufstegschönheit. Zuerst genossen sie ein Date in einem New Yorker Nachtklub. Dort sollen sie sich sehr nahe gekommen sein. Kurz darauf besuchten sie zusammen eine Filmvorführung von "Blink Twice". Auf Fotos, die Daily Mail vorlagen, verließen sie gemeinsam das Metrograph Theater. Seitdem wurden sie allerdings nicht nochmal zusammen erwischt.

Emily Ratajkowski, Dezember 2024

Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, Dezember 2024

