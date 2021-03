Familie Irwin hat zuckersüßen Zuwachs bekommen! Am Freitag gab Tierschützerin Bindi Irwin (22) ganz stolz bekannt, dass ihr Baby auf der Welt ist. Sie und ihr Mann Chandler Powell (24) haben eine kleine Tochter bekommen – und sie Grace Warrior Irwin Powell genannt. Auch das hübsche Gesicht der Enkelin des legendären Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) durften die Fans bereits sehen. Auf einem neuen Foto mit ihrem Onkel Robert Irwin (17) kann man die kleine Grace nun erneut bestaunen!

Auch Bindis jüngerer Bruder meldete sich anlässlich der Geburt seiner Nichte bei seiner Instagram-Community – und zwar mit einem zauberhaften Bild mit Baby Grace! Robert hält das schlummernde Nesthäkchen hier im Arm und der Stolz ist dem frischgebackenen Onkel förmlich ins Gesicht geschrieben. Dazu schreibt der 17-Jährige: "Lasst die Onkelabenteuer beginnen! Ich liebe dich jetzt schon so sehr, Grace."

Weiter schwärmt Robert: "Dieses kleine Wesen hier hat sich die besten Eltern auf der ganzen Welt ausgesucht: Die unglaublichste, fürsorglichste und stärkste Mutter und den lustigsten, coolsten und liebevollsten Vater. Ich liebe euch drei so sehr." In den Kommentaren antwortet Bindi bereits: "Danke dafür, dass du so ein toller Bruder bist. Grace liebt dich jetzt schon. Genau so wie wir alle."

