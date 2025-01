Aufpasserin? Terri Irwin begleitet Robert zum Dschungelcamp

Robert Irwin (21) ist in Südafrika gelandet, bereit für die Dreharbeiten zur neuesten Staffel der australischen Ausgabe von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Der Sohn des legendären Tierdokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) hat die Reise jedoch nicht allein angetreten: An seiner Seite war seine Mutter Terri Irwin (60). In seiner Instagram-Story teilte Robert Einblicke in die Reise, darunter ein Bild aus dem Cockpit eines Flugzeugs, das er mit den Worten "Danke für den großartigen Flug" versah. Mit breitem Grinsen und sichtlicher Vorfreude machten sich Mutter und Sohn bereit für das Abenteuer. Auch ein kurzes Video aus dem Buschland Südafrikas durfte natürlich nicht fehlen.

Doch Terris Anwesenheit sorgte für Gesprächsstoff: Laut Daily Mail Australia hat die Umweltschützerin angeblich dafür gesorgt, dass die neue Freundin ihres Sohnes, Charlotte Briggs, nicht mit in den Dschungel reisen durfte. Robert, der seit November vergangenen Jahres mit der ehemaligen Mitarbeiterin des Australia Zoo liiert sein soll, wartet Gerüchten zufolge noch auf Terris Zustimmung, bevor er die Beziehung öffentlich macht. Ein Insider erklärte: "Im Zoo ist die 'geheime Freundin' kein wirkliches Geheimnis mehr, aber die Irwins sind noch nicht bereit, die Neuigkeiten mit der Welt zu teilen." Charlottes Abwesenheit könnte Roberts zweiten Einsatz als Co-Moderator der Show, die am 19. Januar startet, jedoch etwas weniger aufregend gestalten.

Roberts Dschungelabenteuer passt zu seinem Naturell, schließlich ist er ein echter Outdoor-Enthusiast. Vor Kurzem zeigte er erneut sein Engagement für den Naturschutz, als er gemeinsam mit Prinz William (42) in Kapstadt das Earthshot-Prize-Event unterstützte. Wie People berichtete, unternahm das ungleiche Duo einen morgendlichen Spaziergang durch Signal Hill unterhalb des Tafelbergs, begleitet von Rangern, Naturschützern und Kapstadts Bürgermeister Geordin Hill-Lewis. Das Ziel des Events war es, das Bewusstsein für den Erhalt der Biodiversität in der Region zu stärken – ein Anliegen, das Robert in Anlehnung an das Vermächtnis seines Vaters besonders am Herzen liegen dürfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin, Naturschützer

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Robert Irwin in Kapstadt im November 2024

Anzeige Anzeige