Endometriose und Blinddarm: Bindi Irwin brauchte eine Not-OP

Bindi Irwin (26) hat ihre Fans mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus überrascht: Die Tochter von Steve Irwin (✝44) musste am vergangenen Wochenende in Las Vegas notoperiert werden, nachdem ihr Blinddarm geplatzt war. Ihr geplanter Besuch beim alljährlichen Gala-Event, das ihrem verstorbenen Vater gewidmet ist, musste deshalb kurzfristig ausfallen. Noch aus ihrem Krankenbett meldet sich die 26-Jährige nun bei ihren Unterstützern und zeigt sich äußerst erschöpft. "OP war ein Erfolg. Mein Blinddarm wurde entfernt, zusammen mit weiteren 14 Läsionen (nach 37 Endometriose-Läsionen und einer Zyste vor zwei Jahren entfernt). Ich habe auch einen großen Leistenbruch reparieren lassen, den ich vor vier Jahren durch die Geburt erworben habe", schreibt sie in ihrem Beitrag auf Instagram.

In ihrem ausführlichen Update erklärte Bindi, dass sie seit Monaten unter Schmerzen durch einen "grummelnden Blinddarm" gelitten habe, aber am Gala-Tag dringend operiert werden musste. Gleichzeitig wurde sie erneut wegen ihrer Endometriose behandelt, einer Krankheit, an der sie schon seit über zehn Jahren leidet und wegen der sie erst vor zwei Jahren eine weitere größere OP mit der Entfernung von 37 Herden und einer Zyste durchmachen musste. Jetzt ist sie allerdings auf dem Weg der Besserung, wie sie weiter in ihrem Post schreibt. Bindis Mutter Terri (60) sagte im Kommentar unter dem Instagram-Post: "Bleib stark, süße Bindi. Ich liebe dich von ganzem Herzen und glaube daran, dass es jeden Tag besser wird." Die Erleichterung über den glimpflich verlaufenen Eingriff ist überall spürbar.

Die gesundheitlichen Probleme begleiten Bindi Irwin schon seit vielen Jahren. Zehn Jahre lang litt sie teils unerkannt an starken Schmerzen und Erschöpfung – Ärzte taten die Beschwerden oft als "weibliche Befindlichkeiten" ab, wie Bindi in der Vergangenheit erzählte. Erst die Geburt ihrer Tochter Grace im Jahr 2021 spornte sie an, endlich ernsthaft nach einer Diagnose zu suchen. Ihr engster Kreis – ihre Mutter Terri, Bruder Robert (21) und Ehemann Chandler (28) – wusste stets Bescheid. Mit ihrer Offenheit über endometriosebedingte Leiden möchte sie anderen Betroffenen Mut machen und setzt sich immer wieder für Aufklärung rund um Frauengesundheit ein.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, TV-Star

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Chandler Powell und ihre Tochter Grace, 2025

