Statt Süßigkeiten: Robert Irwin fand Schlange im Stiefel

Robert Irwin (21) erlebte an den Weihnachtsfeiertagen eine tierische Überraschung in seinem Zuhause im australischen Queensland. Anstatt Schoko-Nikoläusen, Nüssen und Orangen fand er eine sogenannte Teppichpython in seinem Stiefel. Der 2023 neu eingesetzte Moderator der australischen Variante des Dschungelcamps zückte sogleich sein Handy, um den Moment für TikTok festzuhalten. "Was ist der Plan hier, Kumpel?", scherzte er in dem Video in lässigem Ton, während er die ungiftige, aber dennoch rund zwei Meter lange Schlange vorsichtig und mit fachkundigem Griff aus ihrer neuen Wahlheimat entfernte.

Fans auf der Plattform lobten die Ruhe und Gelassenheit, mit der Robert die Situation meisterte. Viele fanden es passend, dass sich das Tier gerade dort niedergelassen hatte. "Diese Schlange weiß, dass sie sich das beste Haus ausgesucht hat", schrieb ein TikTok-User. Andere bewunderten die humorvolle Art, mit der der Wildlife-Experte den ungewöhnlichen Weihnachtsbesuch kommentierte: "Was suchst du überhaupt in einem Schuhregal? Du hast nicht mal Füße!" Neben der tierischen Begegnung zeigte Robert am selben Tag auch seine kreative Seite, als er auf Instagram ein besonderes Weihnachtsgebäck präsentierte – einen von ihm selbst gestalteten Lebkuchenfisch, der bei seinen Fans für Lacher sorgte.

Ursprünglich bekannt als Sohn des jung verstorbenen "Crocodile Hunters" Steve Irwin (✝44), fühlt Robert sich seit seiner Kindheit eng mit Tieren verbunden. Wie einst sein Vater setzt er sich leidenschaftlich für den Schutz der australischen Tierwelt ein und wirbt für den zoologischen Garten, den seine Familie in Queensland betreibt. Trotz seines Engagements nimmt sich Robert regelmäßig Zeit für humorvolle Social-Media-Momente, in denen er seine charmante und bodenständige Persönlichkeit zeigt. Mit seinen Beiträgen beweist er immer wieder, dass er nicht nur ein liebevoller Tierexperte ist, sondern auch ein Händchen dafür hat, Menschen weltweit zum Lachen zu bringen.

Getty Images Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

Instagram / robertirwinphotography Robert und Steve Irwin in jungen Jahren

