Robert Irwin überrascht mit Schlange bei Awards in Sydney

Robert Irwin (20) sorgte für eine ziemliche Überraschung bei den TikTok Awards in Sydney. Der Sohn des verstorbenen "Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) richtete die Preisverleihung im Hordern Pavillion aus und tauchte plötzlich mit einem meterlangen Python auf, der die Menge staunen ließ. "Meine Schlange ist total lieb und sanft. Ist sie nicht hinreißend? Das ist Tinker Bell, Applaus für sie", stellte der Naturschützer laut Daily Mail seine tierische Freundin vor. Wie Fotos zeigen, die dem Blatt vorliegen, war aber nicht jeder der Gäste so erfreut über das Kriechtier – einigen unter ihnen stand die Furcht ins Gesicht geschrieben.

Bei Roberts Schlange handelt es sich um ein harmloses Tier, das nicht giftig ist. Derartig friedlich geht es aber nicht immer zu: Vor ein paar Monaten erzählte der 20-Jährige von einer äußerst gefährlichen Situation mit einem Krokodil. "Ich wurde gerade mit dem Kopf gegen einen Baum geschlagen!", äußerte sich der gebürtige Australien gegenüber The Star. Da Robert während einer Jagd auf dem Reptil hockte, wehrte sich dieses. Zum Glück passierte aber nichts Schlimmeres.

Was die Liebe zu Tieren betrifft, kommt der Zoowärter ganz nach seinem Papa Steve. Er war in den 2000er Jahren eine internationale Berühmtheit und Fans verfolgten seine Abenteuer in seinen aufregenden Tierdokus. 2006 verstarb der TV-Moderator jedoch während Dreharbeiten. Ein Stachelrochen attackierte den Familienvater und stach ihm mehrfach in die Brust. "Ich wusste zunächst gar nicht, dass etwas passiert war. Erst als ich die Kamera herunternahm und sah, dass Steve blutüberströmt dort stand, habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt", erzählte der Kameramann des Verstorbenen, sein guter Freund Justin Lyons, in der "Studio 10"-Talkshow.

Getty Images Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

Instagram / robertirwinphotography Robert und Steve Irwin in jungen Jahren

