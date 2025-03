Bindi Irwin feiert vierten Geburtstag ihrer Tochter Grace

Bindi Irwin (26) und ihr Ehemann Chandler Powell (28) haben den vierten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Grace Warrior mit einer aufwendigen und tierischen Party gefeiert. Am 25. März kamen Familie und Freunde zusammen, um den Ehrentag des kleinen Mädchens zu zelebrieren. Auf Instagram teilte Bindi emotionale Worte für ihre Tochter: "Du bist der beste Teil unseres Lebens, unsere ganze Familie. Wir fühlen uns einfach so glücklich, dass du uns ausgesucht hast. Ich habe so ein Glück, deine Mama zu sein. Hab den unglaublichsten Geburtstag heute."

Und auch Papa Chandler ließ es sich selbstverständlich nicht nehmen, seinem kleinen Schatz einige liebe Worte zu widmen. "Vier Jahre! Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich meiner besten Freundin auf der ganzen Welt", schwärmte er auf Instagram und ergänzte: "Wenn diese ersten vier Jahre ein Vorgeschmack auf das sind, was dir bevorsteht, kann ich es kaum erwarten, was die Zukunft bereithält. Ich liebe dich, und dein Vater zu sein, ist das, worauf ich am meisten stolz bin."

In ihrem noch so jungen Leben hat Grace aber schon viel gesehen: Sie hat bereits vier Länder bereist. Zuletzt machte sie sogar mit ihrem Papa einen Abstecher nach Singapur, wo sie unter anderem einen Zoo besuchten. "Meine Eltern haben uns in Singapur getroffen, und wir haben eine Woche damit verbracht, diesen unglaublichen Teil der Welt zu erkunden. Grace war in ihrem Element. Sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit", schrieb Chandler zu einigen Instagram-Fotos des gemeinsamen Ausflugs.

Instagram / bindisueirwin Grace Irwin, Tochter von Bindi Irwin

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit seinen Eltern und Tochter Grace, 2024

