Robert Irwin als neuer James Bond? Fans feiern diese Idee

Robert Irwin (20), der Sohn des verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44), sorgt im Netz aktuell für einen wahren Begeisterungssturm bei seinen Fans. Vor wenigen Tagen teilte er auf seinem offiziellen Instagram-Kanal einige Schnappschüsse von sich, die ihn selbstbewusst in einem eleganten schwarzen Smoking und mit einer lässigen Sonnenbrille zeigen. Seit der Veröffentlichung schlagen seine euphorischen Follower ihn immer häufiger als Nachfolger von niemand Geringerem als James Bond vor!

Einer der zahlreichen Kommentare lautete: "So ein schöner 007! Sieht ziemlich nach Bond aus!" Ein weiterer Fan formulierte passend zu dem wohl berühmtesten Satz der Filmreihe: "Irwin, Robert Irwin." Seine schicken Aufnahmen sorgten bei den Herren der Schöpfung sogar für Angstschweiß! So bat ein besorgter männlicher Anhänger des Tierfreundes ihn scherzhaft: "Robert, bitte hör auf, so etwas im Netz zu posten: Meine Frau ist auch auf dieser App!"

Obwohl sich seine Follower für Robert als Nachfolger von Daniel Craig (56) starkmachen, müsste er sich natürlich gegen zahlreiche prominente Mitbewerber durchsetzen. So kursierten in der Vergangenheit wilde Spekulationen um die Besetzung von Aaron Taylor-Johnson (34) oder Luke Evans (45). Zuletzt schien sich sogar der britische Filmstar Tom Hardy (47) als Kandidaten ins Spiel zu bringen. Der Grund war, dass er laut Mirror in "Venom: The Last Dance" absichtlich in Sachen Mode eine beeindruckende Ähnlichkeit zu der Kultfigur aufwies.

Getty Images Robert Irwin im Mai 2024

Tom Hardy bei der "Dunkirk"-Premiere in London im Juli 2017

