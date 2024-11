Erwachsen: Steve Irwins Sohn zeigt seinen knackigen Körper

Robert Irwin (20) hat seine typischen Safari-Cargohosen gegen einen völlig neuen Look eingetauscht – und sorgt damit unter seinen Fans für ordentlich Furore. Auf dem Cover des Magazins Stellar zeigt sich der Umweltschützer von seiner eleganten Seite: In einem weinroten Hemd, das lässig aufgeknöpft seine muskulöse Brust umschmeichelt, und einer hochgeschnittenen schwarzen Hose mit Ledergürtel präsentiert er sich ganz erwachsen und selbstbewusst. Sein blondes Haar wirkt auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, leicht zerzaust, während sein intensiver Blick die Stimmung des Shootings perfekt unterstreicht.

Die Bilderserie und die dazugehörige Coverstory deuten darauf hin, dass Robert bereit ist, über den Schatten seines berühmten Vaters Steve Irwin (✝44) hinauszuwachsen und sich selbst im Rampenlicht zu behaupten. Die Schlagzeile auf dem Titelblatt bekräftigt diese Veränderung – und lautet "Ein erwachsenes Gespräch mit Robert Irwin". Mit dieser Transformation beweist Robert, wie wohl er sich nicht nur in der Wildnis, sondern auch vor der Kamera fühlt. In den sozialen Medien überschlagen sich seine Fans mit Lob für die Typveränderung. "Toll, ihn mal so zu sehen!", schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer fügt begeistert hinzu: "Heiß – er hat Ähnlichkeit mit Glen Powell (36)!"

Doch Robert beweist nicht nur vor der Kamera Stil, sondern auch auf der Bühne – und bleibt dabei stets seinen Wurzeln treu. Bei den TikTok Awards in Sydney überraschte der 20-Jährige die Gäste mit seiner tierischen Begleitung: einer meterlangen Python namens Tinker Bell. "Meine Schlange ist total lieb und sanft. Ist sie nicht hinreißend?", ruft er begeistert ins Publikum. Während einige Gäste von der charmanten Vorstellung beeindruckt sind, zeigen Fotos von Daily Mail auch weniger begeisterte Reaktionen. Manche Zuschauer blicken sichtlich nervös auf das Kriechtier – eine Reaktion, die Robert jedoch gekonnt wegzulächeln weiß.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin, Naturschützer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige