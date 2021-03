Richtet Laura Maria Rypa diese Worte etwa an ihren Ex-Freund Pietro Lombardi (28)? Die vergangenen Wochen hielten die Influencerin und der Sänger ihre Fans mit einem regelrechten Auf und Ab der Gefühle auf Trab: Erst gaben die beiden ihre Trennung bekannt, bevor sie kurze Zeit später ihre Reunion feierten. Seit Anfang März soll nun aber endgültig Schluss sein. Jetzt teilte Laura ein neues Bild mit vielsagender Caption – ob die Zeilen etwa auf Pietro anspielen?

Via Instagram postete Laura am Dienstag einen neuen sexy Schnappschuss von sich. Neben dem verführerischen Lächeln und dem tiefen Ausschnitt der Beauty rückt ein weiteres Detail des Beitrags noch mehr in den Mittelpunkt – die Bildunterschrift: "Wenn du immer noch darüber nachdenkst, dann ist es immer noch in deinem Herzen!" Nur ein willkürlich gewählter Spruch oder lässt Laura mit diesen Worten noch mal die gemeinsame Zeit mit dem Musiker in Gedanken Revue passieren?

Ob die Caption tatsächlich eine tiefere Bedeutung hat, lässt Laura zwar offen – ihre Community ist dennoch von dem bezaubernden Anblick der Blondine völlig aus dem Häuschen. "Mega!" und "Wow, wie schön!" lauten beispielsweise nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im März 2021

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de