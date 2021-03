Was für eine tolle Truppe! Gemeinsam mit ihren Kindern wurde die Unternehmerin Kris Jenner (65) durch ihre Familiendoku Keeping up with the Kardashians bekannt. Trotz einiger Unstimmigkeiten und so manchem Zoff in der Vergangenheit beweist die Patchworkfamilie immer wieder: Die Realitystars sind stets füreinander da. Den starken Zusammenhalt zeigt das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans auch häufig durch gemeinsame Pics und rührende Postings im Netz: Nun teilte Kris erneut ein cooles Bild mit ihren liebsten Girls!

Via Instagram veröffentlichte die 65-Jährige den Schnappschuss von sich und ihren Töchtern Kim (40), Kylie (23), Khloé (36), Kourtney (41) und Kendall (25). "Mein Stamm", lautete die schlichte Bildunterschrift. Der Einzige, der hier nicht zu sehen ist, ist ihr Sohn. "Rob (34) fehlt", vergaß Kris ihren männlichen Nachwuchs natürlich nicht unter dem Beitrag. Anscheinend ist die Aufnahme bei einem gemeinsamen Familienausflug im Jahr 2017 entstanden. Jetzt blickte die sechsfache Mutter auf den schönen Tag mit ihren Girls zurück.

Bereits zum Weltfrauentag hatte sie den Großteil ihrer weiblichen Nachkommen für ein Foto zusammengetrommelt – inklusive ihrer Enkelinnen und auch ihrer Mutter Mary Jo Campbell. Auf Social Media widmete sie ihnen daraufhin emotionale Zeilen: "Ich habe die tollsten Frauen um mich herum."

Getty Images Kris Jenner, TV-Persönlichkeit

Instagram / krisjenner Kourtney und Rob Kardashian auf Khloe Kardashians Geburtstagsparty

Instagram / krisjenner Die Kardashian-Jenner-Frauen, 2021

