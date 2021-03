Kris Jenner (65) feiert den Weltfrauentag mit ihren liebsten Mädels! Zum internationalen Feiertag teilten einige Berühmtheiten Postings im Netz, um die Frauen in ihrem Leben einmal mehr zu zelebrieren. So auch Kris Jenner, das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans. Der Realitystar hat insgesamt sechs Kinder, davon fünf Töchter. Den Großteil davon trommelte Kris nun für ein Pic auf Social Media zusammen und begeisterte ihre Fans mit einer geballten Ladung Frauenpower!

Auf Instagram veröffentlichte die 65-Jährige eine ganze Bilderreihe von sich und den wichtigsten weiblichen Menschen in ihrem Leben. Besonders die zweite Aufnahme sticht heraus: So versammelte Kris ihre Töchter Khloé (36), Kim (40), Kourtney (41) und Kylie (23) zusammen mit deren Nachwuchs – und sogar ihre Großmutter Mary Jo Campbell posierte gemeinsam mit den Ladys der Großfamilie. "Ich habe die tollsten Frauen um mich herum. Meine Töchter, auf die ich so stolz bin [...]. Meine Mutter, die uns belehrt und inspiriert", fand Kris rührende Worte für ihre Liebsten unter dem Beitrag.

Ihre Community scheint hin und weg von den vielen Fotos der Kardashian-Damen zu sein. "Ich liebe diese großen Familienschnappschüsse, so süß" und "Königinnen", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare ihrer Follower. Auch Kris' jüngste Tochter Kylie teilte ein ganz besonderes Pic zum Weltfrauentag, um ihre Mutter und ihr Töchterchen Stormi zu ehren.

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kris Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

