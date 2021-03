Ob das mit Kim Kardashian (40) abgesprochen war? Jüngst gab die Reality-TV-Ikone bekannt, dass ihre Liebe zu dem Rapper Kanye West (43) nun endgültig vorbei ist: Kimye – wie die beiden von Fans gern genannt wurden – lassen sich scheiden! Ein offizielles Statement zu den wahren Hintergründen und dem aktuellen Stand ihrer Trennung gab es von den beiden bisher aber noch nicht. Stattdessen meldet sich jetzt das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans zu Wort: Kris Jenner (65) plauderte jetzt in aller Öffentlichkeit über Kimyes Scheidung!

Zuvor hatten sich das einstige Paar und die engsten Familienangehörigen zu dem Liebes-Aus kein Detail entlocken lassen. Umso überraschender, dass Kris nun die ersten Worte über die Scheidung ihrer Tochter in der australischen Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" anklingen ließ: "Ich glaube, es wird immer schwer sein... Involviert sind viele Kinder und natürlich Kim und Kanye", antwortete die 65-Jährige auf die Frage, wie es den Beteiligten gehe. "Das Gute an unserer Familie ist, dass wir immer füreinander da sind und uns unterstützen. Ich will, dass die zwei glücklich sind", erklärte sie weiter.

Scheint so, als würde immerhin kein böses Blut zwischen Kris und dem Noch-Ehemann ihrer Tochter fließen. Auch Kims einstiger Stiefvater Caitlyn Jenner (71) nahm bereits Stellung dazu: "Ich liebe Kim. Und ich liebe Kanye. Wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander gehabt!" Deswegen wünsche sie dem Ex-Paar nur das Beste. Mehr wolle die 71-Jährige dazu nicht sagen, da es einzig und allein Kanyes und Kims Angelegenheit sei.

Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian und Kanye West im September 2014

Getty Images Kris Jenner, Kanye West, Kim Kardashian

Getty Images Caitlyn Jenner bei den National Television Awards in London im Januar 2020

