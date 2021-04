Lilly Becker (44) zeigt sich gerne sexy! Das Model erlangte im Jahr 2007 durch seine damalige Ehe mit der Tennislegende Boris Becker (53) große Bekanntheit. Neben regelmäßigen Fernsehauftritten erfreut die Mutter eines Sohnes auch ihre Fans im Netz immer wieder mit Updates aus ihrem Privatleben – und lässt dabei gerne auch mal tiefer blicken. Nun ließ Lilly erneut die Hüllen fallen: Sie präsentierte sich jetzt in einem Hauch von nichts!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 44-Jährige einen heißen Schnappschuss, auf dem sie an einem Strand zu sehen ist. Verführerisch blickt Lilly in die Kamera und verdeckt ihre nackten Brüste lediglich mit ihrer Hand. Ihre weiblichen Rundungen setzt die Beauty dabei perfekt in Szene. "Sonntag ist der Tag, um mit einem reinen Herzen zu beginnen", kommentierte die einstige Schlag den Star-Kandidatin zufrieden ihren Beitrag.

Nicht nur die Fans der 44-Jährigen scheinen von der Momentaufnahme ganz entzückt zu sein. Unter dem Post finden sich auch einige Reaktionen ihrer Kollegen. Die Moderatorin Tanja Bülter (49) drückte ihre Anerkennung beispielsweise mit einigen Flammen-Emojis aus. Und die Schauspielerin Jenny Elvers (48) zeigte sich ebenfalls ganz begeistert von der Aufnahme: "Heiß!", befand sie.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im März 2021

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Getty Images Lilly Becker im November 2019 in London

