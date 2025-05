Bald Nichtraucherin? Lilly Becker hat eine neue Challenge

Lilly Becker (48) stellt sich einer neuen Herausforderung im Fernsehen: Die diesjährige Dschungelkönigin tritt am 31. Mai im RTL-Special "Endlich Nichtraucher! Das große Gratis-Coaching" an, um gemeinsam mit Wetterexperte Christian Häckl (61) dem Tabak endgültig abzuschwören. Moderiert wird das Ganze von Wolfram Kons (60). Die TV-Aktion findet anlässlich des Weltnichtrauchertages statt und lädt zum interaktiven Mitmachen ein – alle Zuschauerinnen und Zuschauer sind aufgerufen, gemeinsam mit Lilly und Christian ihre letzte Zigarette zu rauchen. Damit stellt sich Lilly nach ihrem Triumph im Dschungelcamp einer neuen, ganz persönlichen Herausforderung.

Lilly hatte bereits in der Vergangenheit öffentlich über ihr problematisches Verhältnis zum Rauchen gesprochen: In einem Interview mit der Daily Mail gestand das Model einst, zeitweise eine Schachtel Zigaretten am Tag zu rauchen, wenngleich sie ihren Konsum seitdem deutlich reduziert habe. Mit dem speziellen Coaching nach der "Allen-Carr-Methode" will sie nun den entscheidenden Schritt in ein rauchfreies Leben gehen. Das Besondere an dieser Methode: Sie legt den Fokus nicht auf Entzugssymptome, sondern darauf, das Verlangen nach einer Zigarette gänzlich aufzulösen. Der Sender hält sich zwar noch mit Details zurück, doch das Format richtet sich klar an alle, die gemeinsam mit einer prominenten Mitstreiterin den Weg in ein rauchfreies Leben antreten möchten.

Lilly Becker ist für ihren offenen Umgang mit privaten Herausforderungen bekannt – sei es im Dschungelcamp, auf Social Media oder zuletzt beim Thema Wechseljahre. Erst kürzlich schilderte sie, wie sie eine belastende Perimenopause-Phase durchlebte, und ermutigte ihre Followerinnen, auf ihren Körper zu hören und sich Hilfe zu holen. Dabei scheut die Ex-Frau von Boris Becker (57) kaum das öffentliche Gespräch über Tabuthemen. Offenheit und Authentizität sind längst Teil ihres Markenzeichens: "Dein Körper ist dein Tempel", gab sie ihren Fans mit auf den Weg. Ihr aktuelles TV-Experiment reiht sich nun nahtlos in ihre mutige Serie von Selbstoffenbarungen ein.

Getty Images Lilly Becker, Januar 2024

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, TV-Bekanntheit

