Es klingt unglaublich, ist aber wahr! Viele lieben die Serie "X-Factor: Das Unfassbare" seit ihrer Kindheit und bis heute lockt der Spannungsgarant die Menschen vor die Bildschirme. Nicht zuletzt wegen Star Trek- Schauspieler Jonathan Frakes (68), der es versteht, durch seine Moderation die Zuschauer zu fesseln. Jetzt gibt es tolle Neuigkeiten: Am Ostersonntag strahlt RTL2 ganze zwölf Stunden lang "X-Factor: Das Unfassbare" aus!

Früh morgens um sechs Uhr startet der Megamarathon mit zwei der neueren Folgen, die in Deutschland mit Schauspieler Detlef Bothe produziert wurden. Ab acht Uhr folgen dann die beliebten Klassiker mit Kultmoderator Jonathan Frakes. Highlight jeder Folge ist wie immer Frakes' Auflösung der fünf mysteriösen Rätselgeschichten – sind die in den Storys beschriebenen Ereignisse wirklich so geschehen oder nur frei erfunden?

Somit dürfte an Ostern für Nervenkitzel gesorgt sein. Und für alle, die "X-Factor" nichts abgewinnen können, bietet der Sender Sixx das passende Kontrastprogramm: Dort werden ab 05:10 Uhr bis 20:15 Uhr Dokusoaps über niedliche Tiere ausgestrahlt. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.

RTL2 Detlef Bothe bei "X-Factor – Das Unfassbare"

Getty Images Jonathan Frakes, Schauspieler

RTL II Detlef Bothe, Schauspieler

