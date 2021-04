Hayley Erin hat gleich doppelt süße Neuigkeiten zu verkünden! Die meisten Fans kennen die US-amerikanische Schauspielerin wohl durch ihre Hauptrolle der Taylor Hotchkiss in dem Pretty Little Liars-Spin-off "The Perfectionists". Wer auch ihr Privatleben in den sozialen Medien verfolgt, weiß: Die Beauty ist glücklich mit ihrem Schauspielkollegen Adam Fergus verheiratet. Erst gestern deuteten die zwei im Netz an, dass sie große News haben. Tatsächlich war das kein Aprilscherz... Hayley offenbarte jetzt: Sie ist zum ersten Mal schwanger – und zwar mit Zwillingen!

Das gab die werdende Mama ganz stolz mit "#twins" via Instagram bekannt – sowie einem herrlich normalen Babybauchfoto: Hayley trägt auf dem Spiegelselfie ein ganz legeres Outfit aus Jeans, Strickjacke und T-Shirt, unter dem bereits deutlich eine Kugel hervorlugt! In der Bildunterschrift verrät die 26-Jährige auch schon das Geschlecht: "Habe ich schon erwähnt, dass es zwei Mädchen werden?"

Ihre Fans und Freunde rasten in den Kommentaren unter dem Beitrag total aus. So schreibt beispielsweise "The Perfectionists"-Kollegin Janel Parrish (32): "Oh mein Gott, was?! Wunderbar! Herzlichen Glückwunsch, Babe!" Serien-Star Sasha Pieterse (25), die im November auch zum ersten Mal Mama geworden ist, ergänzt: "Wie immer wunderschön! Ich kann es gar nicht erwarten, dass Hendrix und diese beiden Babys miteinander spielen."

Instagram / hayleyerin13 Hayley Erin und Adam Fergus

Instagram / hayleyerin13 Hayley Erin, bekannt aus "The Perfectionists"

Instagram / sashapieterse Sasha Pieterse, Söhnchen Hendrix und ihr Ehemann Hudson Sheaffer, 2021

