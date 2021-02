Sasha Pieterse (25) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die Pretty Little Liars-Darstellerin heiratete im Mai 2018 ihren Partner Hudson Sheaffer. Vergangenen November krönte dann ihr Söhnchen Hendrix Wade ihr persönliches Liebesglück. Nun hatte die Beauty erneut einen Grund zum Feiern, denn sie ist vor einigen Tagen 25 Jahre alt geworden. Um sich für die Glückwünsche ihrer Fans zu bedanken, teilte sie nun einen besonderen Beitrag: Sasha veröffentlichte nämlich ein total niedliches Bild ihrer kleinen Familie!

Via Instagram veröffentlichte die Schauspielerin den putzigen Schnappschuss von sich und ihren Liebsten. Dabei schlummert der kleine Hendrix in ihrem Arm, während Sasha ihren Kopf liebevoll an den ihres Mannes lehnt. Das Besondere an dem Posting ist die Bildunterschrift, in der sie sich nicht nur für die Gratulationen zum Geburtstag bedankt, sondern zugleich ihren Ehrentag schildert: "Das ist 25. Ein kranker Hund, ein zahnendes Baby, Schlafmangel, kein Make-up, in Jogginghose...", erklärte sie ihren Followern.

Obwohl die Neu-Mama offenbar einen eher anstrengenden Tag hatte, schien sie trotzdem überglücklich zu sein: "Mein Herz ist voller Freude", schrieb Sasha. Besonders ihr Gatte Hudson sei ihr stets eine große Stütze und gebe ihr immer ein gutes Gefühl, wie die Schauspielerin abschließend betonte.

