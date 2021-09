Hayley Erin (27) schwelgt gleich im doppelten Mutterglück! Anfang April teilte die Schauspielerin, die vor allem durch das Pretty Little Liars-Spin-off "The Perfectionists" bekannt wurde, die süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Adam Fergus erwarten zum ersten Mal Nachwuchs – und das gleich im Doppelpack! Auch das Geschlecht der Zwillinge hatte die Darstellerin schon verraten: Es sind zwei Mädchen. Und endlich ist es so weit: Hayley ist Mama geworden!

Via Instagram verkündete die 27-Jährige die Ankunft ihres Familienzuwachses – und die liegt schon ein Weilchen zurück. "Vor sieben Wochen haben mich Juno und Maude zur Mutter gemacht. Nun, Maude am 9. August und Juno am 10.", schrieb die Blondine. Die Zwillingsschwestern seien schon jetzt richtige Individuen. "Maude hat dunkle Haare wie ihr Vater und Juno ist genauso dramatisch wie... ihre beiden Eltern", scherzte die Seriendarstellerin.

Der frischgebackene Vater meldete sich zeitgleich im Netz zu Wort. "Willkommen auf der Erde, Juno und Maude. Es waren sieben Wochen voll himmlischen Glücks, also dachte ich, ich teile noch ein paar Fotos, bevor sich das ändert", witzelte Adam. Dazu teilte er nicht nur niedliche Schnappschüsse der Neugeborenen, sondern dankte auch seiner "heldenhaften Frau".

Instagram / https://www.instagram.com/adamfergus/ Hayley Erin mit ihrem Mann und ihren Babys

Instagram / adamfergus Hayley Erin und ihr Baby

Instagram / hayleyerin13 Hayley Erin und ihr Mann kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge

