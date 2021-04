Das Geheimnis ist gelüftet. Im Dezember vergangenen Jahres verkündeten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Rebecca Mir (29) und Let's Dance-Star, Massimo Sinató (40), dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Obwohl das Model ab und zu einige süße Schnappschüsse mit Babybauch postet, hält es Details rund um seine Schwangerschaft eher privat. Jetzt gibt es aber endlich ein Baby-Update. Das Paar verrät das Geschlecht des Kindes. Es wird ein...

...Junge! "Ich liebe meine Jungs. Mama und Papa können es kaum erwarten, dich endlich kennenzulernen", schreibt die Dunkelhaarige zu einem Foto mit Babybauch auf Instagram. In einem hellblauen Einteiler sitzt die werdende Mutter auf einem Stuhl vor ihrem Liebsten. Massimo trägt einen schicken weißen Anzug und küsst seine Gattin liebevoll auf den Kopf. "Es ist ein Junge", macht Rebecca in den Hashtags alles klar.

Wie glücklich die Eltern aktuell sind, haben sie schon vor wenigen Wochen ganz deutlich gemacht. Auf einem süßen Foto, das während eines Spaziergangs am Wasser entstanden ist, strahlten die zwei um die Wette. In ihrem engen, orangefarbenen Kleid setzte die 29-Jährige ihre XXL-Wölbung stolz in Szene.

Rebecca Mir, Model

Rebecca Mir, Moderatorin

Rebecca Mir und Massimo Sinató 2021

