Die Gerüchte haben sich also tatsächlich bewahrheitet! Seit Monaten schon spekulieren Fans darüber, ob Rebecca Mir (28) und ihr Partner Massimo Sinató (40) ihr erstes Baby erwarten. Fans meinten, unter der Kleidung des Models bereits ein kleines Bäuchlein erkennen zu können. Die Spekulationen dementierte die Beauty jedoch im August noch selbst. Doch jetzt rückten Rebecca und Massimo mit der Wahrheit heraus: Rebecca ist schwanger!

Das bestätigte sie nun selbst auf Instagram. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie und Massimo sich in den Armen liegen und überglücklich schauen. Auf dem Pic ist bereits ganz deutlich der Babybauch der 28-Jährigen zu erkennen. "Wir werden Mommy und Daddy", schrieb Rebecca zu dem süßen Schnappschuss. "Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden", widmete die Brünette rührende Worte an ihren Liebsten.

Auch Massimo teilte auf Instagram seine riesige Freude darüber, dass Rebecca schwanger ist. Er veröffentlichte ebenfalls Schnappschüsse von dem bezaubernden Babybauch-Shooting und schrieb dazu: "Ich werde Papa". Zahlreiche Promis zeigten sich bereits völlig aus dem Häuschen von den News. "Wir freuen uns so für euch", gratulierte zum Beispiel Juliette Schoppmann (40).

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató im September 2020

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

