Massimo Sinató (40) und seine Frau Rebecca Mir (29) genießen ihre gemeinsame Zeit! Immerhin wird die Zweisamkeit auch schon bald ein Ende haben, denn das Paar erwartet Nachwuchs. Seitdem die beiden Ende des vergangenen Jahres die Spekulationen um eine Schwangerschaft bestätigt haben, zeigen sie offen ihr Familienglück. Dabei präsentiert Rebecca immer wieder in engen Klamotten stolz ihren Babybauch. Nun postete auch ihr Liebster ein Bild, auf dem die beiden um die Wette strahlen!

Via Instagram teilte Massimo einen Schnappschuss vom Wochenende, das er mit Rebecca und ihrem Hund Macchia offenbar in der Sonne verbracht hat. Gemeinsam stehen sie mit Sonnenbrillen am Wasser und posieren lächelnd für die Kamera. Die Blicke auf sich zieht dabei nicht nur das lässige Outfit mit Lederjacke des Let's Dance-Profitänzers, sondern vor allem die wachsende Körpermitte seiner Frau. Durch das knallige Orange ihres hautengen Kleides wird der Babybauch des Models besonders betont.

Die Zeit mit seiner Familie zu nutzen, scheint für Massimo derzeit stark im Fokus zu stehen. Um sein erstmaliges Vaterglück auszukosten und den neuen Lebensabschnitt voll und ganz mit Rebecca genießen zu können, verzichtete er sogar auf seine diesjährige Teilnahme bei "Let's Dance". Seine Fans finden es schade, können die Entscheidung allerdings gut nachvollziehen.

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im November 2020

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir 2020

Anzeige

Stefan Gregorowus / ActionPress Rebecca Mir und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de