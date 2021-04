Die Monaco-Royals senden zuckersüße Ostergrüße! Dass sich die Mitglieder der verschiedenen Königshäuser zu festlichen Anlässen gerne mal mit hübschen Familienporträts melden, ist längst keine Besonderheit mehr. So gab es natürlich auch zu Weihnachten schöne Einblicke in die Festtage von Fürstin Charlène (43) und Albert II. von Monaco (63). Zu Ostern zeigt sich das Paar nun aber ganz besonders privat: beim Ostereierbemalen mit seinen Kindern.

Auf einem Foto, das die Fürstin am Karfreitag auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen hat, sitzen die vier mit Pinsel und Farbe bewaffnet auf einer Treppe und sorgen für fröhlichen Feiertagsschmuck. Die meisten Eier sind schon bemalt, nur Papa Albert ist noch fleißig am Werk. Die eigentlichen Stars der Aufnahme sind aber die Minis: Jacques (6) und Gabriella (6) ziehen lustige Grimassen und schauen dabei frech in die Kamera. "Wir wünschen gesegnete Ostern und eine frohe Ostereier-Jagd", schrieb die gebürtige Südafrikanerin zu dem Schnappschuss.

Dass der monegassische Adel durchaus Humor hat, hat er in der Vergangenheit schon bewiesen: Zu Weihnachten schlüpfte Albert sogar in ein lustiges Santa-Kostüm. In Crocs, mit Elchbrille, Nikolausmütze und rotem Zweiteiler saß er damals vor einem bunt geschmückten Tannenbaum und kuschelte mit den Zwillingen.

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco mit ihren Kindern

Anzeige

Facebook / Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Fürstin Charlène mit Fürst Albert und ihren Kindern

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Fürst Albert von Monaco mit seinen Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de