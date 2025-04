Monacos Fürstenpaar und seine Twins strahlen im Partnerlook

Wer stiehlt hier wem die Show? Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) besuchten am Donnerstag zusammen mit ihren Zwillingen Prinz Jacques (10) und Prinzessin Gabriella (10) das französische Matignon. Während ihres Auftritts in der kleinen Gemeinde wirkten ihre Kinder beinahe wie ihre kleinen Doppelgänger: So strahlte Charlène in einem eleganten Blazerkostüm in Braun – ihre Tochter tat es ihr gleich, nur dass sie einen langen Mantel und schwarze Strumpfhosen trug. Das Mutter-Tochter-Gespann bekam die Haare sogar zu ähnlichen Hochsteckfrisuren gestylt. Albert zeigte sich in einem dunkelblauen Smoking – sein Sohn trat ebenfalls ganz adrett auf und wich seinem Papa nicht von der Seite.

Auftritte dieser Art sind für die monegassische Fürstenfamilie eigentlich eher eine Seltenheit. Zuletzt traten Albert, Charlène und ihr Nachwuchs um die Weihnachtszeit zusammen auf. Zum Fest der Liebe veröffentlichten sie zudem eine niedliche Festtagskarte, auf der sie zusammen vor dem Christbaum posierten. In den vergangenen Jahren machten immer wieder Krisengerüchte um die Eheleute die Runde. Doch Albert und seine Frau trotzten diesen immer wieder, auch ihr jüngster Auftritt zeigte sie als Einheit und stolze Eltern ihrer Zwillinge.

Jacques und Gabriella wurden im Dezember 2014 in Monaco geboren. Inzwischen sind die beiden aber längst keine Babys mehr – sondern sind richtig groß geworden. Im vergangenen März verriet der Fürst einige Details zu seinen Sprösslingen. So sei es Gabriella, die den Ton angebe, während Jacques eher zurückhaltender sei. Doch der kleine Prinz könne auch anders. "Er ist seiner Schwester gegenüber wohlwollend, lässt sich aber nicht mehr von ihr dominieren. Er kann sie mäßigen und Nein sagen", verriet Albert im Interview mit Paris Match.

Getty Images Fürstin Charlène, Prinzessin Gabriella, Prinz Jacques und Fürst Albert

Getty Images Fürst Albert, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlène im November 2024

