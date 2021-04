Sie hat eine klare Meinung dazu! Farina Yari, die im Netz wohl eher unter dem Namen Novalanalove (30) bekannt ist, erzählte ihren Fans vor ein paar Monaten stolz von ihrem Gewichtsverlust. Dank Sport und einer ausgewogenen Ernährung hat die Bloggerin knapp 15 Kilo abgenommen. Offenbar beflügelt von ihrem Erfolg möchte sie nun weiterhin am Ball bleiben. Eine Fettabsaugung, um in Form zu bleiben, kommt für sie jedoch nicht infrage.

In ihrer Instagram-Story kommt Farina jetzt auf Beauty-Eingriffe zusprechen. "Ihr wisst, ich bin kein Gegner davon, aber eine Sache, die ich mir eigentlich geschworen habe niemals zu machen, ist Fett absaugen", stellt sie ihren Standpunkt klar. Sie selbst bezeichnet ihren Bauch und ihre Flanken zwar als Problemzone, doch diese Stellen operativ optimieren zu lassen, ist keine Option. "Bei mir ist es so, dass ich das aus eigener Kraft schaffen kann. Und es ist ja quasi nicht nur eine Zone, man möchte ja am ganzen Körper schlanker sein", erklärt die 30-Jährige weiter. Jeder müsse am Ende für sich selbst die Entscheidung treffen und deshalb sei es für sie auch vollkommen okay, wenn andere den Eingriff durchführen lassen würden.

Eine Fettabsaugung steht zwar nicht auf Farinas Plan, Ende 2020 half sie jedoch anders chirurgisch nach. Sie ließ sich die Brüste straffen, nachdem sie erfolgreich an Gewicht verloren hatte. "Optisch ist das kein Riesenunterschied, die sind auch nicht größer, ich habe immer noch die gleiche Größe. Aber das Volumen ist besser verlagert. Jetzt stehen sie halt super, aber sehen trotzdem extrem natürlich aus", klärte die Rheinländerin ihre Community auf.

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove, Web-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / novalanalove Bloggerin Novalanalove im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de