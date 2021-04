Jade Thirlwall (28) ist offenbar eine verdammt glückliche Frau! Erst im Oktober vergangenen Jahres bestätigte der Little Mix-Star, wieder in festen Händen zu sein: Schauspieler Jordan Stephens hat das Herz der Musikerin im Sturm erobert. Ob das wohl auch an seinen herausragenden Qualitäten im Schlafzimmer liegt? Der Brite verkündete nun ganz stolz: Einmal ging es bei ihnen so heiß her, dass sie beide das Bewusstsein verloren haben.

"Ich hatte Sex mit meiner Freundin und es war so fantastisch, dass wir beide ohnmächtig wurden und erst nach ungefähr 25 Minuten wieder bei Bewusstsein waren", erzählte Jordan nun im "Cuddle Club Pocdast". Er beschrieb die Situation als "sehr cool" und verriet, dass ihm so etwas noch nie zuvor passiert sei. Im Bett scheint die Chemie zwischen Jade und ihm also auf jeden Fall zu stimmen.

Aber natürlich ist der im wahrsten Sinne atemberaubende Sex nicht das Einzige, was er an der Beauty so liebt. "Meine Freundin hat drei verschiedene Arten zu lächeln und es gibt diese eine – ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist wie ein Spiegelbild von dem, was sie gerade fühlt", schwärmte er. Und wenn sie ihm diesen bestimmten Blick schenkt, durchströme ihn jedes Mal ein Gefühl von purem Glück.

Getty Images Jordan Stephens bei den Brit Awards, 2020

Instagram / jadethirlwall Jade Thirlwall, Mitglied der Band Little Mix

Instagram / jordanfstephens Schauspieler Jordan Stephens

