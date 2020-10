Jade Thirlwall (27) ist frisch verliebt – und das darf die ganze Welt jetzt auch wissen! Schon vor einigen Monaten hatte die Little Mix-Sängerin die Gerüchteküche in Sachen Liebe ordentlich angeheizt. Bei einer Demo war sie mit dem Schauspieler Jordan Stephens abgelichtet worden und auf dem Schnappschuss wirken die beiden ziemlich vertraut. Die Turteltauben äußerten sich zu den Spekulationen jedoch nicht – bis jetzt. Jade bestätigte ihre neue Verbindung mit Jordan.

In einem Interview mit der Dragqueen-Ikone RuPaul (59) für die Cosmopolitan sprach die Musikerin nicht nur über ihre neue Beziehung zu dem 28-Jährigen, sondern auch über dessen Vorliebe für die Drag-Kultur. Und genau das scheint sie an ihm besonders zu mögen: "Er ist perfekt! Ein heterosexueller Mann, der bereit ist, sich in Drag zu kleiden und es liebt, queer und weiblich zu sein", schwärmte sie von ihrem Partner.

Seit Juli 2019 war die 27-Jährige Single. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich ihr damaliger Freund Jed Elliott und sie. Das Ex-Paar habe schlicht zu wenig Zeit füreinander gehabt. Während Jed mit seiner Band The Struts auf Tour gewesen ist, war sie mit der Promo für Little Mix beschäftigt.

Instagram / jordanfstephens Jordan Stephens im September 2020

Instagram / jadethirlwall Sängerin Jade Thirlwall

Instagram / jordanfstephens Schauspieler Jordan Stephens

