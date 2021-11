Jade Thirlwall (28) schwelgt im Liebesglück. Die Little Mix-Sängerin war lange Zeit als die einzige Single-Dame der britischen Girlgroup bekannt: Ihre Bandkolleginnen Perrie Edwards (28) und Leigh-Anne Pinnock (30) bekamen vor wenigen Monaten sogar beide zum ersten Mal Nachwuchs mit ihren jeweiligen Partnern. Vergangenes Jahr fand auch Jade endlich ihr Glück, als sie begann, den britischen Musiker Jordan Stephens zu daten.

In der "The Jonathan Ross Show" sprach die Musikerin vergangenes Jahr erstmals mit dem britischen Talkshowhost Jonathan Ross (60) über ihren Freund: "Wir hatten ein paar Zoom-Dates während des Lockdowns", berichtete die 28-Jährige. Danach habe sich das Paar unter Einhaltung der Abstandsregelungen im Greenwich Park in London getroffen. "Das war schön, weil wir uns so richtig gut kennenlernen konnten", erklärte die "Sweet Melody"-Interpretin. Jade und Jordan zogen im Oktober 2020 zusammen, um sich während der anhaltenden Coronapandemie gegenseitig zu unterstützen. Bevor Jade ihr Glück mit Jordan fand, war sie drei Jahre lang mit Jed Elliott, dem Bassisten der Band The Struts, liiert und dann für längere Zeit single gewesen.

Zu Beginn hielt die Britin ihre neue Beziehung recht privat – im Januar teilte sie einen ersten gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Freund auf Instagram. Inzwischen ist Jordan jedoch regelmäßig auf den Social-Media-Kanälen der "Heartbreak Anthem"-Interpretin zu sehen: An Halloween verkleideten die Turteltauben sich als zwei Charaktere aus "Die Simpsons" und teilten gleich mehrere Fotos ihrer Kostüme im Netz.

Instagram / jordanstephens Sänger Jordan Stephens

Getty Images Jed Elliott und Jade Thirlwall bei den Brit Awards 2018

Instagram / jadethirlwall Jordan Stephens und Jade Thirlwall an Halloween 2021

